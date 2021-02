G9, 아이허브 런칭 프로모션…최대 20% 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아의 G9는 다음달 1일까지 ‘아이허브 입점 기념 프로모션’을 진행한다고 밝혔다.

인기 건강식품 및 아이허브 독점PB 상품 1만4000여개를 할인가에 판매한다. 멤버십 회원인 스마일클럽 회원에게는 20% 쿠폰을, 일반회원에게는 17% 쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 ID당 매일 10회씩 다운로드 가능하다. 브랜드별 최대 5% 캐시백도 추가 제공한다.

21센츄리, 닥터스 베스트, 컨트리컴포트 등 아이허브의 인기 영양제 제품은 무료배송으로 선보인다. 면역력 케어 상품으로는 하이드롤라이즈드 콜라겐 펩타이드 영양제 보충제, 루테인 120캡슐 루틴 제아잔틴 눈건강 영양제 등을 선보인다.

G9 관계자는 “각종 영양제, 면역력 증진제 등 해외직구를 통한 건강식품 수요가 지속적으로 증가하는 추세”라며 “이번 세계 최대 규모의 웰니스 제품 유통기업인 아이허브 입점을 통해 유명 제품을 더욱 합리적인 가격으로, 간편하게 구매할 수 있게 됐다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr