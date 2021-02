[포토]이창우 동작구청장 ‘고맙습니다 필수노동자’ 캠페인 동참

코로나19 감염 위험에도 대면업무 해야 하는 필수노동자들 위한 응원의 메시지 전파...자필로 쓴 ‘고맙습니다 필수노동자’ 팻말 인증샷과 함께 응원메시지 해시태그 달아 SNS 게시

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 22일 필수노동자를 응원하는 ‘고맙습니다 필수노동자’ 캠페인에 동참했다.

이번 캠페인은 코로나19 감염의 위험에도 업무 특성상 대면업무를 해야 하는 의료, 돌봄, 복지, 안전, 환경미화, 운송업 등 종사자들에게 진심을 담은 감사인사를 전하고자 릴레이 방식으로 진행하고 있다.

지목받은 참여자가 감사·응원 문구를 적은 팻말과 해시태그가 담긴 사진을 SNS에 공유하고 다음 참가자 3명을 지명한다.

이창우 동작구청장은 이승로 성북구청장으로부터 지명 받아 이번 챌린지에 동참, 자필로 적은 ‘고맙습니다 필수노동자’ 팻말과 함께 인증샷을 찍어 #필수노동자 #고맙습니다 #하루만_없다면 #특별한공헌에는_특별한존중을 #필수노동자와_함께 #essential_worker #key_worker 등 해시태그를 달아 SNS에 공유했다.

이 구청장은 “코로나19 확산으로 힘든 시간이 계속돼 왔지만 필수노동자 여러분의 활약으로 모두가 위기를 잘 이겨낼 수 있었다”며 “코로나19로 일상이 된 ‘거리두기’에도 우리 사회가 유지되도록 뒷받침해 주시는 필수노동자 여러분의 헌신과 노고에 깊은 감사드리며, 하루빨리 근로환경과 처우가 개선돼 보다 더 안전한 환경에서 안정적으로 근무할 수 있는 여건을 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 이창우 동작구청장은 챌린지를 이어갈 다음 주자로 #전갑봉 동작구의회 의장, #김길연 동작문화재단 이사장, #박은하 어르신행복주식회사 대표를 추천했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr