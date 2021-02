이마트-SSG닷컴, 봄맞이 골프 대전…연중 최대 프로모션

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트와 SSG닷컴은 오는 25일부터 다음달 10일까지 봄맞이 골프 대전을 열고 연중 최대 프로모션을 펼친다고 23일 밝혔다. 전년 대비 행사 물량은 20%가량 늘렸으며, 준비 물량 소진 시 행사는 자동 종료 된다.

이마트 오프라인 매장에 입점한 38개의 골프샵에서 골프 클럽과 용품을 행사카드로 구매시 신세계 상품권을 증정한다. 또한 SSG닷컴에서 판매하는 골프상품 중 이마트 점포를 통해 배송되는 쓱배송, 택배 배송상품에 대해서는 10% SSG머니 페이백 행사가 동시에 진행된다.

대표 행사상품으로는 이마트와 SSG닷컴이 단독으로 미즈노 ST200시리즈를 최초가격 대비 50% 할인해 판매한다. 던롭 젝시오 프라임 로얄에디션3는 최초가격 대비 40% 수준 저렴하게 구매할 수 있다.

인기 골프용품 브랜드가 출시한 21년 신상품도 선보인다. 50~60대 시니어의 선호도가 높은 던롭 젝시오프라임 로얄에디션4 시리즈와 2~30대 젊은 골퍼들이 사용하기 좋은 테일러메이드 SIM2 시리즈, 캘러웨이 NEW EPIC 시리즈 등이 있다.

이마트 관계자는 “이번 봄맞이 골프대전은 이마트 오프라인 매장과 더불어 SSG닷컴 동시 행사를 진행해 더욱 많은 고객들이 구매 혜택을 누릴 수 있도록 했다”며 “앞으로도 트렌디한 신상품과 다양한 가격 혜택으로 부담 없이 골프를 즐길 수 있도록 하겠다”고 말했다.

