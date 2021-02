미얀마 '22222 총파업'…군부에 저항 수백만명 거리로(종합)

시민들 "군부독재 타도" 외쳐

미얀마 전역에서 22일 군부 쿠데타를 규탄하는 총파업이 벌어져 수 백만 명이 거리로 쏟아져나왔다.

미얀마 현지 매체와 외신에 따르면 이날 오전 일찍부터 최대 도시 양곤 등 미얀마 전역에서 수많은 시민들이 거리로 나섰다.

군사 정권이 전날 밤 성명에서 '인명 피해'까지 거론해 유혈진압 우려가 제기됐으나 시민들은 더 거세게 "군부독재 타도"를 외치면서 군정을 압박했다.

2021년 2월 22일에 총파업을 통해 벌이는 쿠데타 규탄 시위라는 뜻에서 2를 5개 붙여 '22222 시위'로 불린 이날 시위에는 공무원과 은행직원, 철도근로자 등 각계 각층이 참여하며 쿠데타 이후 가장 많은 시민들이 참가했다.

SNS에는 시위 중심지로 부상한 양곤 흘레단 사거리에서부터 주말 동안 2명이 군경 총격으로 숨진 만달레이는 물론, 북부 까친주 마노에서 최남단 꼬타웅까지 거리를 가득 메운 시위대의 모습이 올라왔다.

쿠데타 이후 의료진 등이 주축이 돼 조직된 '시민불복종운동'측은 주말 SNS를 통해 이날 미얀마 전역에서 모든 업종이 참여하는 총파업을 벌이자고 촉구했다.

총파업은 1988년 당시 민주화를 요구하며 진행됐던 이른바 '8888' 시위를 모델로 삼았다.

'8888 시위'는 1988년 8월8일 당시 미얀마 수도 양곤에서 수 만명의 학생들이 절대권력을 휘두른 독재자 네윈 장군의 하야와 민주화를 요구하는 가두시위를 벌인 것을 일컫는다.

이날 총파업 시위를 '22222 시위'로 명명한 시민들은 SNS에 관련 게시물을 올릴때 '#2Fivegeneralstrike'라는 해시태그를 붙였다.

총파업에는 섬유산업 등 종사자, 공무원, 의료인은 물론 식당, 상점, 자영업자들이 대거 동참했다.

미얀마 최대 소매업체인 시티마트와 태국의 대형 도매업체인 마크로 등도 하루 휴업 사실을 공지했다.

이에 대해 군정은 총파업 하루 전날 경고 메시지를 보냈다.

군정 최고기구인 국가행정평의회(SAC)는 전날 밤 국영 MRTV를 통해 발표한 성명에서 "시위대가 2월 22일 폭동과 무정부 상태를 일으키도록 선동한 것이 밝혀졌다"면서 "시위대는 국민들, 특히 감정에 휩쓸리기 쉬운 10대와 젊은이들을 '인명 피해'(loss of life)가 우려되는 대립의 길로 선동하고 있다"고 주장했다.

미얀마 군부는 작년 11월 총선에서 심각한 부정이 발생했음에도 문민정부가 이를 제대로 조사하지 않았다는 이유를 들어 1일 쿠데타를 일으켜 정권을 잡았다.

이날 시위에 때맞춰 유엔과 유럽연합(EU) 등도 즉각적인 탄압 중단을 요구하고 제재를 경고하는 등 미얀마 군부를 겨냥한 국제사회의 압박도 이어졌다.

유럽연합(EU)은 이날 "군사 쿠데타에 직접적으로 책임있는 자들과 그들의 경제적 이익을 겨냥한 제한적 조치를 채택할 준비가 돼 있다"며 군부를 압박했다.

안토니오 구테흐스 유엔(UN) 사무총장도 "미얀마 군부는 즉각 탄압을 중단하고, 수감자를 석방하라. 폭력을 중단하라. 인권과 최근 선거에서 표출된 국민의 뜻을 존중하라"고 촉구했다.

이처럼 국제사회가 미얀마 사태에 우려를 표명하고, 제재방침을 시사함에도 미얀마 외교부는 전날 언론보도문을 통해 이러한 행동을 "명백한 내정간섭"이라고 비난했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr