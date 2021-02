광진구 ‘2021 따뜻한 겨울나기’ 목표액 108% 달성

구민들의 따뜻한 손길 모여 목표액의 108%인 총 14억300만 원 모금

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 ‘2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업을 모금 목표액의 108%를 달성하며 성황리에 종료했다.

구는 지난해 11월16일부터 3개월간 지역 구민, 기관 ·단체 등과 함께 모금 활동을 펼친 결과 성금 5억4300만여 원과 성품 8억5900만여 원 등 총 14억300만 원을 모금했다.

특히, 이번 모금액은 지난해 모금액 대비 7%인 1억200만 원이 늘어난 금액으로, 코로나19로 모두가 어려운 상황 속에서도 더 많은 주민들이 어려운 이웃을 위한 나눔 운동에 동참해 의미가 크다.

또 1년간 고사리 손으로 모은 2000만 원을 기부한 어린이집 ·유치원 어린이들 ‘호두과자 아저씨’라는 이름으로 매년 백미를 기부하고 있는 익명의 기부자, 한부모 가정을 위해 1000만 원을 기부한 모녀 등 따뜻한 기부 사례들은 구민들에게 희망과 용기를 전했다.

김선갑 구청장은 “코로나19로 힘든 시기임에도 적극적으로 기부에 동참해주신 구민들, 어린이 기부천사들, 각종 기관 ·단체 관계자 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “모두가 한 마음으로 나눔을 실천해주신 덕분에 위기에 놓인 이웃들에게 온정을 전할 수 있게 됐다”고 말했다.

한편, 구는 코로나19로 제한된 상황에서도 구민들이 안전하게 기부에 동참할 수 있도록 QR코드 기부 시스템 도입, 동별 비대면 기부데이 행사, 캠페인 홍보 등 비대면 기부문화 분위기를 조성했다.

모금된 재원은 ▲생계비 · 의료비 등 저소득 가구 위기구호 ▲저소득 가구의 자립을 돕는 희망두배청년통장 ·꿈나래통장 사업 ▲지역 내 사회복지시설 ·단체 지원 사업 등에 쓰일 예정이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr