[아시아경제 최대열 기자] 대림통상 대림통상 006570 | 코스피 증권정보 현재가 4,245 전일대비 50 등락률 +1.19% 거래량 29,865 전일가 4,195 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 대림통상, 주가 4555원.. 전일대비 -5.6%대림통상, 도비도스 증평공장 생산 재게대림통상, 공장 설비 이전으로 생산 중단 close 은 지난해 영업손실이 63억7855만원으로 적자폭을 줄였다고 22일 공시했다.

