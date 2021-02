추억의 캠퍼스 등 동영상 제작, 대학 유튜브 게재



기념촬영 원하는 졸업생 위해 꽃벽 등 포토존 운영



[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교는 22일 코로나19 예방을 위해 2020학년도 전기 학위수여식 행사를 온라인으로 개최했다고 밝혔다.

이날 온라인 학위수여식은 최일 총장 축사, 각계 축하 메시지, 졸업자 시상식, 총학생회 교가 제창, 카드 섹션, 추억의 캠퍼스 등을 동영상으로 제작해 동신대 유튜브 공식 계정에 올리는 식으로 진행됐다.

학위증은 학과 사무실에서 개별로 받아갈 수 있도록 했으며, 기념촬영을 원하는 졸업생들을 위해 학사모와 졸업 가운을 대여하고 대학 정문 대정광장에 꽃벽 등 포토존을 설치·운영하기도 했다.

이날 학위를 취득한 동신대 졸업생은 학사 1288명, 석사 127명, 박사 18명 등 총 1433명이다.

