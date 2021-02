[아시아경제 이민우 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 309,500 전일대비 9,000 등락률 -2.83% 거래량 702,612 전일가 318,500 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 지난해 영업이익 7121억원 '사상 최대'…전년比 88%↑ 코스피, 외인·기관 팔자에 '3100선' 내줘..."인플레이션 베팅 전략 유효"코스피, '3100선' 붕괴...외국인·기관 동반 매도세 close 은 지난해 4분기 연결 기준 매출 4987억원, 영업이익 1647억원의 잠정 실적을 거뒀다고 22일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 30.30%, 44.27%씩 증가했다. 같은 기간 당기순이익은 4.68% 늘어난 995억원으로 집계됐다.

