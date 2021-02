[아시아경제 최대열 기자] 롯데정밀화학은 요소수제품 유록스를 메르세데스-벤츠 코리아와 다임러 트럭 코리아에 순정부품으로 독점 공급하는 계약을 연장했다고 22일 밝혔다. 이번 계약에는 상비용으로 차내 구비 가능한 승용차 전용 3.5ℓ짜리 제품이 새로 포함됐다. 파우치용기로 돼있어 넣기 편리하다.

요소수는 디젤연료 차량의 선택적 촉매환원(SCR) 시스템에 쓰이는 촉매제다. 배기가스 미세먼지 원인 가운데 하나인 질소산화물을 없앤다. 유록스는 벤츠를 비롯해 BMW·스카니아·만·푸조시트로엥 등 글로벌 완성차업체를 비롯해 현대차·기아, 타타대우 등 국산 자동차 제조사에도 순정부품으로 쓴다. 회사에 따르면 13년 연속 국내에서 가장 많이 팔린 요소수로 꼽혀왔다.

