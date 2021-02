화학물질안전원 신청사 개청…"사각지대 없는 안전망 구축"

[아시아경제 주상돈 기자] 환경부 소속 화학물질안전원이 22일 오후 충북 청주시 오송생명과학단지에 위치한 신청사에서 개청식을 진행했다.

화학물질안전원은 2012년 9월 구미 불산사고를 계기로 반복되는 화학물질 사고·테러를 사전에 예방하고 체계적으로 대응하기 위해 2014년 개원했다. 이후 2016년부터 5년간 총사업비 421억원의 예산을 투입해 지난해 11월 공사를 마치고 청주 오송으로 청사를 이전했다.

신청사는 부지면적 3만6096㎡에 화학사고대응 훈련장(8557㎡)을 갖췄다. 실험연구동과 행정·교육동, 생활관 등 3개 건물(총 면적 1만2286㎡)로 구성됐다.

이날 개청식에 참석한 한정애 환경부 장관은 "화학물질안전원이 주축이 돼 정책과 산업현장 양쪽 모두 사고예방을 위한 관리체계가 구축될 수 있도록 노력해달라"며 "지역주민이나 학생 등 다양한 수요자를 대상으로 화학안전 교육을 제공해 사회 전반에 안전 인식이 뿌리내리기를 바란다"고 당부했다.

화학물질안전원은 신청사 개청을 계기로 취약업체 안전관리 기술지원과 외국인 근로자와 지역사회 대상 화학안전교육, 화학안전 정보 개방·공유 확대 등으로 사각지대가 없는 보다 촘촘한 화학안전망을 구축할 예정이다.

우선 화학사고 사전예방·조기대응 시스템 강화를 위해 노후산단을 대상으로 인공지능, 빅데이터, 무인기(드론) 등 첨단 기술을 활용한 '화학물질 유·누출 원격 관측(모니터링) 시스템' 설치를 추진한다. 이 시스템은 노후산단 1곳의 시범구축을 시작으로 2025년까지 전국 15곳의 산단으로 확대되며 원격 관측(모니터링) 정보 실시간 확인 및 분석, 현장조치에 필요한 정보 제공 등 거점 역할을 수행한다.

이와 함께 화학물질안전원은 올해 4월부터 시행되는 화학사고예방관리계획 제도 이행 지원과 업종·공정 특성을 고려한 취급시설 설치·관리기준 마련 등을 통해 현장 안전과 중소기업의 제도 이행력 제고를 동시에 담보할 수 있도록 역량을 집중할 방침이다. 현장의 화학물질 취급 설비를 재현한 야외훈련장과 증강(AR)·가상(VR) 훈련시설을 활용한 체험형 교육·훈련, 외국인 근로자 안전교육 모국어 서비스, 지역사회 어린이 대상 체험 교육과정 운영 등 화학안전 교육 서비스도 확대할 예정이다.

조은희 화학물질안전원장은 "신청사 개청을 계기로 산업계와 지역사회 등 현장과 더 가까이에서 소통하면서 안전문화가 확산되고, 누구나 화학사고 걱정 없이 편안한 일상을 누릴 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

