통일부 "이인영, 탈북자 증언 거짓말 취급한 것 아냐"

[아시아경제 이지은 기자] 일부 탈북민들이 이인영 통일부 장관의 발언을 문제삼아 명예훼손으로 고소하겠다고 밝힌 것과 관련, 통일부가 "이 장관은 탈북자들의 증언이 신뢰할 수 없는 거짓말이라는 취지로 발언한 사실이 없다"고 밝혔다.

이종주 통일부 대변인은 22일 정례브리핑에서 "통일부와 통일부 장관은 탈북민들의 증언이 우리 정부와 국제사회에 북한 인권실태를 알리는 귀중한 기록이라는 분명한 인식을 갖고 있다"며 이같이 밝혔다.

앞서 이 장관은 지난 3일 열린 외신기자 간담회에서 탈북자들의 북한 인권 관련 발언은 검증이 필요하다고 발언했다. 이에 대해 탈북민들은 자신들의 발언이 거짓말이라는 취지의 발언을 했다며 이날 오후 이 장관을 고소키로 했다. 이에 대해 통일부가 이 장관의 발언 취지를 해명하기에 나선 것이다.

이 대변인은 "통일부는 탈북민에 대한 조사와 기록과정이 피해자 중심주의라는 원칙을 바탕으로 이루어져야 한다는 분명한 인식을 갖고 있다"며 "개인의 피해 사실뿐만 아니라 북한 인권 관련 제도, 정책, 환경 등 제반 변화 요인까지 검증하고 확인하면서 북한 인권기록의 정확도를 높이기 위해 노력하고 있다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr