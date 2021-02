"회복 위해 절실" vs "선거용 재정살포" '전국민 위로금' 두고 여야 공방

문 대통령 19일 간담회서 위로금 지급 검토 언급

與 "당 지도부 건의 전폭적 수용한 것"

野 "선거 앞둔 매표행위"

[아시아경제 임주형 기자] 문재인 대통령이 제안한 이른바 '전국민 위로금' 지급 정책을 두고 여야가 충돌했다. 더불어민주당은 코로나19 위기 이후 경제 회복에 크게 기여할 것이라며 긍정적 검토를 촉구하고 나선 반면, 야당은 이를 두고 '선거용 매표행위'라고 규정하며 강하게 비판했다.

앞서 문 대통령은 지난 19일 청와대 본관에서 열린 '더불어민주당 지도부 초청 간담회'에서 코로나19 상황 종료 후 국민 사기 진작을 위한 지원금 지급을 검토할 수 있다고 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 이날 브리핑에서 "이낙연 민주당 대표와 김태년 원내대표가 경기 진작용 지원금을 거론하자 '온 국민이 힘을 내자'는 차원(에서 제안하신 것)"이라며 "문 대통령은 국민을 위로하고, 동시에 소비를 진작하는 취지에서 지원금을 강조한 것"이라고 설명했다.

이에 대해 여당은 즉각 지지 의사를 밝혔다. 최인호 민주당 수석대변인은 이날 논평에서 "대통령과 당 지도부 간 회의는 따뜻한 소통의 자리, 허심탄회한 소통의 자리, 미래를 함께 걱정하는 자리였다"라며 "대통령께서 말씀하신 '국민 위로, 사기 진작용 재난지원금'은 이낙연 대표 등 지도부가 코로나 진정 시에 경기 부양용, 소비 진작용 지원 건의한 것에 대한 전폭적인 수용의 의미라고 본다"고 강조했다.

민주당은 21일 서면 브리핑에서도 '전국민 위로금'의 필요성을 거듭 강조하고 나섰다. 신영대 대변인은 이날 "국민위로지원금 검토 언급은 백신 접종을 앞두고 코로나19 종식과 함께 평범한 일상의 회복을 앞당기기 위한 발언"이라며 "거리두기 조치로 인한 자영업자와 소상공인의 희생 등 여러 상황을 고려하면 국가와 정부의 역할이 더욱 절실할 수밖에 없다"고 설명했다.

반면 야당에서는 '선거용 정책'이라는 취지로 비판이 불거졌다. 서울시장·부산시장 보궐선거가 가까워진 상황에서 선심성 현금 지원을 논하는 것은 인기영합주의라는 지적이다.

배준영 국민의힘 대변인은 21일 논평에서 "(코로나19) 3차 유행 재확산 우려마저 커졌는데 위로금부터 꺼내는 게 정상인가. 그냥 선거용 위로금이라고 고백하시라"라며 "국민의 혈세를 돌려준다면서 시혜를 베풀 듯 위로금이라고 명명하는 것도 위선을 넘는 죄악이다. 국민을 '원시 유권자'로 보느냐"고 비판을 쏟아냈다.

국가재정을 방만하게 운영한다는 비판도 나왔다. 같은 당 주호영 원내대표는 이날 페이스북에 쓴 글에서 "20조를 넘어설 4차 재난지원금에 '으쌰으쌰' 위로금을 주겠다는 결정, 누구와 상의한 것인가"라며 "문 대통령은 민주당에 '재정 살포'를 약속했고, 조선의 왕들도 나랏돈을 이렇게 선심 쓰듯 나눠주지 못했다"고 지적했다.

유승민 전 국민의힘 의원 또한 "이러니 선거를 앞둔 매표행위라는 얘기를 듣는 것"이라며 "코로나에서 벗어나는 상황이 오면 지난 4년간 고삐 풀린 국가재정을 정상화해야 하는데, 대통령은 그럴 생각이 조금도 없어 보인다"라고 꼬집었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr