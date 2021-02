KGC인삼공사, 어린이 유산균 시장 진출…신제품 출시

‘홍이장군 키즈랩 프로바이오틱스’ 내놔

[아시아경제 임혜선 기자] KGC인삼공사가 어린이 유산균 시장에 본격 진출한다.

KGC인삼공사 정관장은 ‘홍이장군 키즈랩 프로바이오틱스’를 출시했다고 22일 밝혔다. 정관장은 국내 최초 어린이 홍삼을 개발한 정관장 연구진의 기술력을 바탕으로 급성장하는 프로바이오틱스 시장을 공략한다는 전략이다.

‘홍이장군 키즈랩 프로바이오틱스’는 어린이 연구소를 뜻하는 키즈랩(KIDS LAB)과 장건강 소재인 프로바이오틱스의 합성어로 유산균을 과학적인 포뮬러 방식으로 설계한 맞춤형 건강기능식품이다.

‘홍이장군 키즈랩’ 연구진은 세계 최초로 홍삼 식이섬유를 먹고 자란 유산균이 홍삼을 먹지 않은 유산균 대비 최대 1.6배 증식 능력이 향상됨을 밝혀내고, 이를 기반으로 ‘홍삼을 이용한 유산균 배양 특허 공법(RG PRO)’ 기술을 적용했다. 홍삼 식이섬유에는 면역력에 영향을 주는 진세노사이드, 홍삼다당체 등의 성분을 함유하고 있다.

또한, 어린이에게 꼭 필요한 프로바이오틱스 7종을 균형있게 배합하고 균종의 영양원(먹이)인 프리바이오틱스 4종까지 함유한 신바이오틱스 기술로 정관장 연구진의 독자적인 기술력이 녹아 있을 뿐만 아니라 유산균 증식 및 유해균 억제, 원활한 배변활동, 장건강에 도움을 줄 수 있음을 식약처로부터 공식적으로 인정받았다.

유산균의 강한 생존력을 위한 4중 코팅까지 더해져 하루 섭취량인 1포에 300억 CFU 투입, 유통기한 18개월까지 상온에서 최소 20억 CFU를 보장한다.

‘홍이장군 키즈랩 프로바이오틱스’는 정관장의 까다로운 심사 기준을 통과한 원료만을 사용하고 착색료, 합성향료, 이산화규소 등 불필요한 첨가물을 배제하여 어린 아이들도 안심하고 먹을 수 있는 클린라벨 제품이다.

