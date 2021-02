“귀농·귀촌은 울산농업기술센터에서 준비하세요”

울산시, 2021년 귀농귀촌학교 양봉·특용작물·채소·과수 4개 과정 모집

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시농업기술센터(소장 황명희)는 ‘2021년도 귀농귀촌학교’ 교육생을 모집한다.

‘귀농귀촌학교’는 예비 귀농·귀촌인에게 체계적인 기초영농기술교육과 농업정보를 제공해 성공적인 농업·농촌 정착을 돕는 교육이다.

교육 과정은 양봉, 특용작물, 채소, 과수 총 4개 과정으로 총 200명(과정별 50명)을 대상으로 귀농·귀촌 지원정책 소개와 작목별 기초영농기술교육 등으로 진행될 예정이다.

교육 일정은 3월 양봉, 4월 특용작물, 채소 5월 과수 순서로 진행되며 과정별로 5회씩 실시된다.

교육은 안전수칙을 준수해 대면·집합교육으로 진행된다. 다만 코로나19 상황에 따라 비대면 교육으로 변경될 수 있다.

교육은 2월 17일부터 선착순으로 신청을 받고 있으며, 울산광역시농업기술센터 누리집 또는 방문 신청하면 된다.

농업기술센터 관계자는 “농업에 관심 있는 시민들이 이번 교육을 통해 작물재배기술 역량을 높이고 체계적인 귀농·귀촌 준비를 하는 기회가 되기를 바란다”고 말했다.

자세한 사항은 농업기술센터 도시농업과 귀농·귀촌팀으로 문의하면 된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr