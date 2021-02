◇ 부이사관 승진

▲ 병역자원국 병역판정검사과장 최구기

◇ 서기관 승진

▲ 대변인실 강정순 ▲ 기획조정관실 이상용 ▲ 입영동원국 한순영

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr