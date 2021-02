美 코로나19 사망자 50만명 넘어(종합)

전세계 사망자 20%

4월1일까지 61만명 사망 예측

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사망자가 50만명을 넘어섰다.

21일(현지시간) 국제 통계 사이트 월드오미터 집계에 따르면 이날 현재 미국의 코로나19 누적 사망자는 51만930명이다.

NBC 방송도 코로나19 사망자가 50만11명으로 집계됐다고 보도했다.

존스홉킨스대학은 누적 사망자 수를 49만8700명으로 집계했지만 역시나 50만 명 돌파가 임박했다.

미국의 누적 사망자 수는 전 세계 사망자 246만명의 약 20%에 이른다.

최근 미국내 감염율은 상당폭 감소했지만, 사망자는 계속 늘어나고 있다. 워싱턴 대학은 미국의 사망자 수가 오는 4월1일까지 61만4000명에 달하리라 전망했다.

미국의 누적 코로나19 확진자는 2812만명으로 3000만명 돌파가 멀지 않은 상황이다.

