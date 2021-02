용인시, 기흥 조정경기장 내 합숙소 '코호트 격리'…확진자 10명 발생

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 기흥구 공세동 조정경기장 내 직장운동경기부 합숙소를 다음 달 1일까지 2주간 코호트 격리한다.

용인시는 코호트 격리 중 대상자가 확진 판정받을 경우 격리기간을 추가로 연장할 계획이다.

이는 지난 주말 사이 합숙소 내에서 소속 선수 및 지도자 총 10명이 코로나19 진단검사 결과 양성 판정을 받은 데 따른 후속 조치다.

앞서 합숙소 내 유도선수 1명이 지난 18일 코로나19 확진 판정을 받았다. 이 선수는 코로나19에 확진된 가족과의 접촉으로 진단검사한 뒤 다음날 양성 판정을 받았다.

합숙소 내에서 확진자가 발생함에 따라 19일 유도, 육상, 검도, 태권도, 조정 등 5개 종목 38명의 선수와 지도자 전원에 대한 진단검사를 한 결과 9명이 추가로 확진됐다.

이에 시는 진단검사에서 음성으로 나온 28명 가운데 12명은 자택에서 2주간 자가격리하고 나머지 16명에 대해선 합숙소에서 코호트 격리 조치키로 했다.

시 관계자는 "소속 선수와 시민들의 안전을 위해 합숙소 자체 격리로 추가 확산을 막으려는 것"이라며 "시민들이 안심할 수 있도록 2주간의 격리기간 동안 철저한 방역관리로 확산위험을 차단할 것"이라고 설명했다.

