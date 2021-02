[아시아경제 라영철 기자] 강원 춘천시 소양로 주택가에서 불이 나 1명이 숨졌다.

21일 강원도소방본부에 따르면 이날 오후 5시쯤 춘천시 소양로 3가의 한 단독 주택에서 불이 났다.

이 불로 집 안에 있던 50대 여성 A 씨가 숨지고, 벽돌 주택 거실(250㎡) 등이 탔다.

불은 출동한 소방대원들에 의해 1시간 20분 만에 꺼졌고, 경찰과 소방 당국은 화재 원인을 조사 중이다.

