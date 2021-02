무역협회, 팬데믹 시대 '온라인전시회 활용 가이드' 발간

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회는 우리 수출기업의 온라인전시회 참가를 돕기 위해 '2021 온라인전시회 활용 가이드'를 발간했다고 22일 밝혔다.

무역협회는 "코로나19 팬데믹(세계적 대유행)이 장기화되면서 앞으로 온라인 전시회로의 전환이 더욱 빨라질 것으로 전망한다"며 "우리 수출기업의 온라인 마케팅 역량을 강화하기 위해 온라인 전시회 활용 가이드를 발간했다"고 설명했다.

가이드는 ▲온라인전시회의 특성 ▲온라인전시회 검색 방법 ▲참가신청 절차 ▲마케팅 준비사항 ▲기업간거래(B2B) 알선 플랫폼 및 화상상담 연계 활용법 등을 소개한다. 무역협회 전자도서관을 통해 가이드 내용을 볼 수 있다.

김현철 무역협회 글로벌마케팅본부장은 "코로나19가 정복되고 예전 일상으로 돌아가더라도 해외 전시회는 오프라인과 온라인이 융합될 것으로 예상한다"며 "우리 기업들이 이러한 환경 변화에 선제적으로 대응하고 해외진출 기회를 발굴할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr