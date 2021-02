[날씨] 22일 포근한 봄 날씨…수도권 미세먼지 '나쁨'

[아시아경제 유병돈 기자] 월요일인 22일 전국은 대체로 포근한 날씨가 이어지겠다.

중부지방에는 구름이 많다가 오후부터 차차 맑아지겠고 남부는 대체로 맑겠다.

아침 최저기온은 1∼11도, 낮 최고기온은 9∼22도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 서울·경기·세종·충북은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다. 대기질통합예보센터는 "중서부 지역은 미세먼지가 잔류하고 오전에 국외 미세먼지가 유입돼 농도가 높을 것"이라고 전망했다.

오전까지 경기권 서부, 충청권, 전라권 내륙, 제주 산지를 중심으로 짙은 안개가 끼겠다. 서해 남부 북쪽 먼바다와 충남 북부 앞바다, 동해 남부 앞바다, 남해 동부 앞바다는 다음날까지 바람이 매우 강하게 불고 물결이 높게 일겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼3m로 일겠다. 먼바다의 파고는 동해 1∼4m, 서해 1∼4m, 남해 1∼2.5m로 예상된다.

