"코로나19 백신 접종일로부터 7일간 헌혈 못한다"(상보)

이상증상 있다면 증상 사라진 후 7일 지나 헌혈 가능

[아시아경제 서소정 기자] 이달 26일 코로나19 백신 첫 접종이 시행되는 가운데 백신 접종자는 접종일로부터 7일간 헌혈에 참여할 수 없다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 21일 정례브리핑에서 "코로나19 장기화로 인한 헌혈 감소, 기존 예방접종 이후에 헌혈 기준, 세계보건기구(WHO)와 주요 선진국들의 기준과 사례, 전문가 의견 등을 참고해 기준을 마련했다"며 이 같이 밝혔다.

이번 기준은 해외 적용사례와 기존 헌혈 금지 기간 등을 고려한 전문가 의견을 수렴했고, 관련 내용을 혈액관리위원회에서 심의했다. 손 반장은 "기준에 따르면 코로나19 백신을 접종받은 후 7일이 지나면 헌혈할 수 있다"며 "다만 접종 후에 이상증상이 있는 경우에는 증상이 사라진 후 7일이 지나서 헌혈할 수 있도록 했다"고 설명했다.

해외의 경우 미국은 코로나19 백신 접종 관련 따로 헌혈 금지 기간을 두고 있지 않다. 영국은 백신 종류와 관계없이 접종 후 7일간 헌혈을 금지한다. 싱가포르는 바이러스 벡터 백신 또는 생백신은 4주, 그 외 불활화·메신저 리보핵산(mRNA) 백신 등은 3일간 헌혈을 금지한다.

심의·결정된 바에 따라 코로나19 백신은 매회 접종 시마다 접종일로부터 7일간 헌혈에 참여할 수 없고, 백신 접종 후 이상반응이 있는 경우 증상이 사라진 날로부터 7일간 헌혈에 참여할 수 없다.

2회 접종하는 코로나19 백신의 경우, 1회차 백신 접종 7일 후부터 2회차 백신 접종 전까지는 헌혈이 가능하며, 2회차 백신 접종 시 다시 이로부터 7일 후에 헌혈을 할 수 있다.

손 반장은 "코로나19 유행시기에는 언제든 중환자가 증가할 수 있으므로 혈액 보유량은 더욱 중요하다"며 "국민 여러분들께서는 나와 내 이웃을 위해 헌혈에 보다 적극적으로 참여해 주실 것을 부탁드린다"고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr