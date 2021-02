국민은행-기술보증기금, 한국판 뉴딜지원 위한 포괄업무협약

[아시아경제 박선미 기자]KB국민은행은 기술보증기금과 한국판 뉴딜 지원을 위한 포괄업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 협약으로 KB국민은행과 기술보증기금은 한국판 뉴딜을 선도할 기업의 상호 발굴 및 추천을 통해 양 기관의 다양한 지원을 받을 수 있도록 할 계획이다.

지원대상은 ▲디지털 뉴딜 기업 ▲그린 뉴딜 기업 ▲ 고용안정 및 산업안전 혁신기업 등 안정망 강화 기업 ▲ 지역주력산업 및 규제 샌드박스 기업 등 지역균형 뉴딜 기업이다.

KB국민은행은 기술보증기금에 100억원을 특별출연하고 금리우대, 보증료지원 등을 통해 한국판 뉴딜 관련기업의 금융비용 부담을 낮춰 대출을 지원할 예정이다. 또한 세무·회계 컨설팅, KB굿잡을 통한 우수인력 채용지원 등 특화된 서비스도 제공할 예정이다.

이 외에도 KB금융그룹간 협업을 활용해 KB인베스트먼트와 KB증권이 운영 중인 한국판 뉴딜 관련 펀드의 투자를 받을 수 있도록 추천하고, KB증권의 M&A·기업공개(IPO)·회사채 발행 관련 업무도 지원 받을 수 있도록 할 예정이다.

기술보증기금은 KB국민은행의 특별출연을 통해 보증비율과 보증료율을 우대해 총 5000억원 보증서를 공급하고, 기술경쟁력 강화를 위한 투자·기술이전 등을 연계지원한다.

허인 KB국민은행장은 “이번 협약이 실질적인 성과를 창출해 민간주도 한국판 뉴딜 지원의 마중물이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

