'성폭행 의혹' 고등래퍼 강현, 이번엔 성폭행 피해자와 설전 논란

[아시아경제 최은영 기자] 성폭행 논란으로 Mnet ‘고등래퍼4’에서 하차한 래퍼 강현이 피해자와 설전을 벌여 논란을 빚고 있다.

20일 강현은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "사실과 다른 부분이 있어 입장을 표명하려 한다. 저는 벌금 200만 원 형을 받은 적이 없다"라며 "제가 잘못한 점이 많지만, 저 또한 억울한 점도 많다"라고 주장했다.

이어 "그날 있었던 얘기들은 상대방이 또 다른 피해를 입을 수 있기에 많이 조심스럽다"라면서도 "다만 사실과 다른 점은 명확하게 밝힐 수 있다. 물의를 일으킨 점 많은 분께 사과드린다"라고 했다.

해당 게시글에는 피해자 A 씨의 댓글이 직접 달렸다.

피해자 A 씨는 "저는 200만 원이 벌금형으로 알고 있었지만, 합의금이었고 소년보호처분 2호를 받았다고 들었다"라며 "벌금이든 합의든 사건 논란은 성폭행이며 가해자가 TV에 나오는 것 또한 속상하다"라고 했다.

그러면서 "굳이 유명하지 않은데도 불구하고 네가 TV에 나온다면 나와 내 가족들은 어떨지 생각해줬으면 좋겠다. 진심 어린 사과 부탁한다"라고 적었다.

그러자 강현은 A 씨의 댓글에 직접 "이 글은 누나(A 씨)에게 사과 글을 올린 게 아니고 시청자들에게 올린 것"이라며 "까놓고 말해 우리 합의 하에 그런 거 맞고 자세한 내용을 말하길 원하느냐"고 적어 대응했다.

A 씨가 "난 합의를 한 적이 없고 부모님들끼리 합의를 보셨다고 해도 너는 그 이후 나에게 아무런 얘기도 하지 않았다”며 “너는 나와의 상황을 정리하지 않고 눈 귀 닫고 TV에 나왔다"라고 반박하자 강현은 "누나가 말해보라. (있었던 사실을) 누나가 올리라고 하면 지금 바로 올리겠다"라고 맞섰다.

두 사람의 설전을 접한 누리꾼들은 "물의를 일으켜 하차하고 통편집까지 이루어진 상황인데 변명으로 일관한다", "사실이 어쨌든 보기 불편하다" 등의 반응을 보이고 있다.

앞서 20일 엠넷은 "'고등래퍼 4' 출연자 강현이 물의를 일으켜 죄송하다며 하차 입장을 전달했다"라며 "방송 시작 전 출연자와 여러 차례 심도 있는 미팅을 진행했으나, 그 과정에서 관련 이슈는 전해 듣지 못했다. 강현과 관련한 영상을 모두 편집하겠다"라고 밝혔다.

