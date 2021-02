정부 "시위대에 불필요한 폭력 자제"…미얀마 군부에 '목소리'

[아시아경제 이지은 기자] 미얀마 쿠데타에 대해 "평화적인 방식으로 문제를 해결하라"고 목소리를 냈던 우리 정부가 군부의 시위대에 대한 무차별 총격에 대해서도 "불필요한 폭력을 자제하라"며 다시 목소리를 냈다. 전 세계적으로도 미얀마 군부의 총격에 대한 비판 여론이 커지고 있다.

외교부는 20일 오후 11시께 대변인 명의의 성명을 통해 "시위대를 대상으로 과도하고 불필요한 폭력 사용을 자제할 것을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.

미얀마 쿠데타에 반대하는 시위대가 군부의 총격으로 사망했다는 소식이 들려오면서다.

지난 1일 미얀마 군부는 부정선거 의혹을 이유로 쿠데타를 일으키고 아웅산 수지 국가고문과 정부 핵심 인사들을 구금했다. 이때도 우리 정부는 성명을 내고 수치 여사와 인사들의 석방과 함께 평화적 해결을 촉구했다.

군부는 전국적으로 쿠데타에 반대하는 시민들의 시위가 이어지자 진압에 나섰으며, 이 과정에서 군경이 시위대에 실탄·고무탄 등을 무차별적으로 쏘면서 지난 19일 첫 사망자가 발생했다.

이와 관련, 외교부는 이번 성명에서 "미얀마 경찰의 총격을 받았던 미얀마 여성이 19일 결국 사망했다는 소식을 접한바, 희생자에 대해 깊은 애도와 함께 유가족에 대한 심심한 위로를 표한다"고 애도를 표했다.

미얀마 군부는 20일 미얀마 제2의 도시인 만달레이에서 벌어진 시위에서도 시위대를 향해 실탄 사격을 가했고, 이 현장에서도 2명의 사망자를 포함한 사상자가 다수 발생했다.

이 소식이 20일 저녁께 국내에도 보도되면서, 외교부는 급박한 현지 상황을 고려해 늦은 시간임에도 성명서를 발표했다. 외교부는 "우리 정부는 합법적이고 민주주의적 절차에 따라 평화적인 방식으로 미얀마 내 민주주의와 헌정질서가 조속히 회복되기를 바란다"며 "이를 위해 국제사회와 계속해서 긴밀히 협력해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

미얀마의 상황이 속속 전해지면서 유럽과 미국도 강력히 규탄에 나섰다. 호세프 보렐 유럽연합(EU) 외교·안보 정책 고위대표는 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 군경의 민간인에 대한 폭력 중단을 요구했다. 네드 프라이스 미국 국무부 대변인 역시 SNS에서 미얀마 군경의 시위대를 향한 발포, 구금 소식에 우려를 표했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr