에어서울, 해외 무착륙 비행…"면세 쇼핑에 항공권까지"

[아시아경제 이동우 기자] 에어서울은 주말 동안 진행한 해외 무착륙 비행에서 파격적인 면세 할인과 함께 다양한 기내 경품 이벤트를 진행했다고 21일 밝혔다.

20일과 이날 이틀간 실시한 에어서울의 해외 무착륙 비행은 탑승률 약 98%를 기록하며 승객들의 높은 관심을 받았다.

특히, 이번 비행에서는 전 탑승객에게 다카마쓰 우동 키홀더, 요나고 대게 팬 등의 기념품이 제공됐으며, 기내에서는 퀴즈 게임, 럭키드로우, 가위바위보 게임 등의 이벤트를 통해 국내선 왕복 항공권, 에어서울 모형 항공기, 명탐정 코난 인형과 초콜릿 세트 등 다양한 선물이 주어졌다.

에어서울은 다음달에도 6일, 14일, 21일 3차례 해외 무착륙 비행을 운항할 예정이다. 항공권 가격은 총액 운임 기준 9만8000원부터이며 추가 타임 세일 등도 실시할 예정이다.

에어서울 관계자는 “제주 노선 항공권 등이 걸린 기내 경품 이벤트에서 탑승객분들의 호응이 좋았다”며 “3월에도 파격적인 면세 혜택 프로모션과 함께 더욱 풍성해진 선물 이벤트 등을 준비했다”고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr