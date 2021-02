경북도, 채소·특용작물 생산·수급안정에 659억 투입

생산기반 구축 459억, 수급안정 200억 지원

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 채소·특용작물의 안정생산기반을 구축하고 불안정한 농산물 수급문제를 해결하기 위해 659억원을 투입한다고 21일 밝혔다.

경북도는 전국 2위의 생산시설(온실면적 9117㏊)을 기반으로 스마트팜 혁신밸리를 중심으로 한 미래농업으로의 전환에 앞장서고 있다.

의성마늘·성주참외·한재미나리·풍기인삼 등 명품 농산물과 약용작물(전국 35%)·버섯(전국 24%) 등 전국 최다생산 품목을 자랑하고 있는 경북도는 우선 생산시설현대화에 11개 사업에 459억원을 지원, 저비용·고효율 생산체계를 구축한다.

세부적으로는 시설원예현대화 33억원(199㏊), 원예소득작목육성 193억원(80종), 밭작물공동경영체육성 94억원(16개소), 종자산업기반구축 30억원(3개소) 등을 지원한다.

그리고 다겹보온커튼·자동보온덮개 등 시설원예에너지절감시설에 40억원(136㏊), 신재생에너지인 지열을 활용하는 지열냉난방시설에 5000만원(1개소)을 투입해 시설원예의 경영비 중 약 25%를 차지하는 난방비를 절감할 방침이다.

이와 함께 기후변화 등 생산·공급의 불안정으로 인한 주요 채소류의 안정적인 수급체계 구축에 200억원을 지원, 농가 소득안정에 앞장선다.

주요 사업으로는 채소류생산안정지원 165억원(3만4000t)을 확보, 주요 채소(마늘·고추·양파) 과잉생산 시 산지폐기 등으로 생산량을 사전에 조절하고, 원예농산물 저온유통체계 구축을 위해 13억원(2개소)을 투입한다.

경북도가 2021년 채소·특용작물분야에 확보한 국비는 전년대비 37% 증가한 136억원으로, 코로나19 확산으로 어려운 지방재정에 큰 보탬이 되고 있다는 게 경북도의 설명이다.

김종수 경북도 농축산유통국장은 "참신한 아이디어를 농업분야에 접목해 농가소득을 향상시키고, 농산물 가격 불안에 벗어나 농사짓기 좋은 경북을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

