국민의힘 "김명수 대법원장, 사과문 아닌 사퇴문이 답"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 김명수 대법원장의 ‘사과문’을 비판하며 사퇴를 재차 요구했다.

21일 배준영 국민의힘 대변인은 김 대법원장이 19일 법원 내부망을 통해 공개한 사과문을 비판했다. 그는 "대법원장은 사과문으로 상처를 봉합하길 기대하겠지만, 오히려 더 곪게 했다"라며 "이 사과문을 보며 국민들은 김명수 판사가 대법원장으로서 왜 부적격한지 더욱 명징하게 느낀다"고 말했다.

배 대변인은 "이제 앞으로 대법원장이 무슨 말을 하든 국민은 믿지 않을 것"이라고 지적했다.

그는 김 대법관이 법원 내부망을 통해 사과문을 공개한 것에 대해서도 "국민 앞에 직접 서기가 두려웠을 것"이라고 비판했다.

배 대변인은 "여권 인사는 물론, 후배 법관들과 법원의 일반 직원들까지 나서 대법원장 사퇴를 요구하고 있다"며 "사과문이 아니라 사퇴문이 답"이라고 말했다.

