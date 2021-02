[아시아경제 나한아 기자] 중국에서 코로나19 백신 접종을 담당하는 의료진과 방역 인력 40% 만이 백신 접종 의향이 있다는 조사 결과가 나왔다.

사우스차이나모닝포스트에 따르면 의료진과 방역 근로자 756명을 대상으로 조사한 저장성 질병예방통제센터의 조사 결과 약 42%만이 정부 주도의 접종 기간에 긴급사용 승인이 난 백신을 맞겠다고 답했다.

백신이 일반용으로 출시된 뒤 자발적으로 접종하겠다고 밝힌 응답자는 28%에 그쳤다.

백신 접종을 꺼린 응답자 대부분은 부작용 가능성을 우려한 것으로 전해졌다.

또 지난달 상하이 질병예방통제센터가 주민 180만 명을 대상으로 한 설문조사에서도 주민 절반 정도만 백신접종 의사가 있다고 밝혔다.

