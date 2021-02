경주 앞바다 홍게잡이 어선 침몰 '6명 실종' … 이틀째 수색작업

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경주 앞바다에서 어선이 전복돼 해경이 이틀째 실종된 선원 6명에 대한 수색작업을 벌이고 있다.

20일 포항해양경찰서에 따르면 전날 새벽 3시께 포항 구룡포항을 출항한 9.77t급 홍게잡이 어선 거룡호가 감포 동방 43km해상에서 침수되고 있다는 신고가 저녁 6시49분께 접수됐다.

배에 타고 있던 선원의 지인이 곧바로 해경에 신고한 전화였고, 이후 해당 선원과 통화는 두절됐다.

수색에 나선 해경은 조명탑을 투하하면서 야간 수색을 벌여 신고를 받은 지 2시간40여분 지난 밤 9시35분께 어선을 발견했지만 선장과 선원들의 생사 여부는 확인되지 않고 있다.

사고 선박에는 선장 등 한국인 2명과 베트남 선원 3명, 중국 교포 1명 등 모두 6명이 타고 있다.

밤샘 수색작업을 벌인 포항해경은 1500t급 대형 함정과 해군 고속정, 어업지도선 등 26척과 헬기·해군 해상초계기 등 항공기 7대를 투입해 이틀째 수색작업을 벌이고 있다.

현재 풍랑주의보가 내려진 사고 해역에는 초속 13∼16m 강풍에다 2.5∼3.5m 높은 파고가 일 정도로 기상이 악화돼 있는 상다.

한편, 포항시는 장기수협에 사고대책본부를 설치, 수색작업을 지원하고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr