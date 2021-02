[아시아경제 이민지 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,230 전일대비 140 등락률 +4.53% 거래량 46,036,925 전일가 3,090 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 코스피 오전 중 '갈팡질팡'…외국인 3거래일 연속 순매도세[클릭 e종목]"한화생명, 금리상승 수혜 기대...목표가 40% ↑"한화생명, 지난해 코로나에도 손해율 개선…순익 1969억 close 은 결산배당으로 1주당 30원의 현금배당을 결정했다고 19일 공시했다. 시가배당율은 1.2%로 배당금총액은 225억원으로 집계됐다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr