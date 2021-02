[아시아경제 이민지 기자] 러셀 러셀 217500 | 코스닥 증권정보 현재가 5,160 전일대비 40 등락률 -0.77% 거래량 1,959,172 전일가 5,200 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 반도체 없어서 못산다!! “삼성전자” 날개가 되어줄 ‘이 기업’!! 단숨에 오릅니다.《시선집중》 "그것 참 탐스럽게 생겼구나" 미래가 빛나는 섹터별 유망주‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 은 지난해 대비 영업이익으로 43% 줄어든 28억원을 기록했다고 19일 공시했다. 매출액은 16% 감소한 344억원을 기록했고 순이익은 19억원 기록해 52% 줄었다.

회사 측은 “코로나19로 해외프로젝트 지연에 따른 매출 감소와 회계기준 변경에 따라 이익이 줄었다”고 말했다.

이날 러셀은 결산배당으로 1주당 25원의 현금배당을 결정했다고 밝혔다. 시가배당율은 0.9%로 배당금총액은 7억2419만원으로 집계됐다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr