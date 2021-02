부산銀, 신라대학교 ‘신나는 신라머니’ 발행 추진

[아시아경제 김효진 기자] BNK부산은행은 19일 신라대학교 대학본부에서 신라대, 부산시와 디지털바우처 앱(APP)을 활용한 ‘신나는 신라머니’ 발행 업무협약을 체결했다.

협약을 통해 부산은행은 블록체인 기반 디지털바우처 앱 및 발행 플랫폼을 제공하고 ‘신나는 신라머니’ 운영과 활성화를 지원하기로 했다.

신라대는 ‘신나는 신라머니’의 발행 및 운영 정책을 수립하고, 신라머니 사용을 안내 및 홍보할 예정이다. 부산시는 디지털바우처 앱과 ‘신나는 신라머니’의 활성화를 지원한다.

신라대에서 디지털바우처 앱을 활용해 각종 학생 지원금(장학금, 포상금 등)을 ‘신나는 신라머니’로 발행하고 지급하면, 해당 학생은 디지털바우처 앱을 통해 교내 및 학교에서 지정한 부산은행 간편 결제 가맹점에서 사용할 수 있다.

부산시 블록체인 규제특구사업자로 참여하고 있는 부산은행은 신라대와 혁신적 블록체인 기술을 활용한 디지털바우처 실증사업의 실생활 서비스 적용을 위해 지속적으로 상호 협력해 나갈 계획이다.

