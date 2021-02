고령군, 우곡면 취약계층 현장확인 … '부양 의무자' 기준 폐지에 점검나서

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 고령군(군수 곽용환)은 우곡면 관내 저소득 취약계층을 대상으로 복지사각지대 자체 점검을 강화하고 있다고 19일 밝혔다.

이번 점검은 생계급여 부양 의무자 폐지와 관련, 각 마을 담당공무원 및 이장들이 참가한 가운데 철저한 방역 지침 속 현장 확인조사로 진행되고 있다.

올해부터 생계급여 부양 의무자 기준 폐지에 따라 노인이나 한부모 수급권자는 수급 가구의 소득 재산에 대한 지원 기준만 충족하면 기초생활 급여를 지원받을 수 있다.

경북도는 생계급여 부양 의무자 폐지로 도내 약 9000 가구가 신규로 혜택받을 것으로 예상하고 있다.

고령군 우곡면의 경우 이와 관련된 30여 가구를 발굴하는 한편 실질적 도움이 필요한 저소득층에 대해서는 지속적인 모니터링을 통해 맞춤형복지 서비스를 지원할 방침이다.

김진포 우곡면장은 "이번 자체점검을 통해 취약계층의 생활실태를 파악하고 우리 주변의 어려운 이웃들에게 한분이라도 더 도움을 줄 수 있어 다행"이라며 "소외계층과 사각지대 발굴에 더욱 더 힘써 사각지대 해소 및 취약계층 보호 강화를 위해 힘쓰겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr