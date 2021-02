서울시, 성동구 옥수 고가차도 등 6개 고가하부 활용사례 전시

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 성동구 옥수 고가차도 등 6개 고가하부를 휴게·문화·체육 공간으로 활용한 사례를 모은 전시를 오는 4월까지 개최한다고 19일 밝혔다.

고가하부공간 활용사업은 2018년 4월 성동구 옥수 고가하부활용사업 '친환경 실내문화 공간' 다락 옥수의 개관을 시작으로 시민들에게 본격적인 고가하부공간을 시작으로 '야외 휴게, 문화, 놀이, 체육의 개방형 공간' 동대문구 이문 고가, '생활체육 중심 시민 복합문화공간' 성북구 종암사거리 고가, '휴식을 주제로 하는 열린 시민 공간' 용산구 한남1고가, '스마트도서관 중심의 시민 복합문화 공간'금천구 금천고가 등 5개의 고가하부 공공 공간을 조성했다. 노원구 노원역 고가 '공공시설물 디자인 및 노후 고가하부 경관 개선' 사례는 마무리 단계에 있으며 연내 완료 예정이다.

서울시는 이 같은 6개 고가하부 공공공간을 소개하기 위해 기획 및 설계과정, 조성 및 운영 성과 등 지난 5년간 추진된 사업에 대한 기록물을 서울도시건축전시관 지하3층 갤러리3에서 4월 25일까지 두 달 동안 전시한다.

전시 공간은 새롭게 변화된 6개 고가하부공간을 시민들이 쉽게 이해할 수 있도록 건축가 설명 영상, 시설별 도면과 전체 모형, 프로그램 운영 현황과 변화된 모습을 확인할 수 있는 사진 등을 배치했다. 또한 별도로 구획된 전시 공간에서는 고가하부의 변경 전, 후를 지역 주민들이 어떻게 느끼고, 생각하는지 확인할 수 있는 인터뷰 영상도 감상할 수 있다.

김태형 도시공간개선단장은 "'시민의 품으로 돌아온 고가하부’ 라는 주제로 만나는 이번 전시는 도시공간개선단에서 지난 5년간 다양한 기반시설 중 고가차도를 활용해 시민들의 생활환경의 질을 개선하기 위해 노력한 성과"라면서 "앞으로 고가하부공간 활용사업이 시 전역으로 확산돼 시민들을 위한 더 많은 공공공간으로 변화할 수 있도록 많은 관심을 바란다"고 말했다.

