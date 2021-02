[아시아경제 박종일 기자] (사)희망을나누는사람들(회장 김정안)은 아리숨/(주)타임브릿지(대표 이지원)에서 코로나19로 힘겹게 생활하고 있는 사회복지시설에 친환경 기능성 마스크를 기부했다고 밝혔다.

아리숨/(주) 타임브릿지는 GLOBAL NEW FACE WEAR 선두주자로 고객들에게 기능성, 디자인, 편안함, 합리적인 가격을 모두 갖춘 마스크를 기부, 자원의 재사용을 실천하고 꾸준한 기부를 통해 지속가능한 ECO-CIRCULATION을 펼치는 강소기업이다.

희망을나누는사람들은 아리숨/(주) 타임브릿지에서 후원한 친환경 기능성 마스크를 전국의 보육시설 종사자분들에게 전달, ‘지원받은 보육시설의 종사자분들께서는 사용해보고 편안한 착용감과 다양한 컬러, 디자인 제품을 후원해주신 아리숨/(주)타임브릿지에 감사인사를 전해 왔다’고 밝혔다.

