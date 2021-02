[아시아경제 이정윤 기자] 서울시는 18일 0시부터 오후 6시까지 18시간 동안 서울에서 발생한 코로나19 신규 확진자가 156명이라고 밝혔다.

이는 같은 시간대로 따져 전날 151명보다는 5명 많다. 이날 서울 신규 확진자 중 3명은 해외 유입이고 나머지 153명은 국내 감염 사례였다.

서울의 하루 확진자는 지난달 7일부터 이달 15일까지 줄곧 200명 미만이었고 이달 8일에는 90명까지 줄었다. 하지만 16일 크게 반등해 258명을 기록했다.

서울의 코로나19 누적 확진자 수는 이날 오후 6시 기준 2만7083명으로 집계됐다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr