[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 18일 오후 명절마다 실시하는 ‘기부나눔 캠페인’으로 모인 성품들을 ‘양천구푸드뱅크·마켓센터’에 전달했다.

각 가정의 식품이나 생활용품을 기부받아 주변의 어려운 이웃들에게 전달하는 이 캠페인에는 양천구 전직원을 포함, 어린이집, 복지관 등을 통해 전 구민이 함께 동참하고 있다.

지난 추석에도 약 1652만 원 상당의 현물(1만923개)이 기부됐다고 구는 밝혔다.

