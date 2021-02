곡성군, 공유재산 반값 임대료 올해도 시행한다

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 곡성군(군수 유근기)이 지난해에 이어 올해 말까지 공유재산 임대료 50%를 감면한다고 18일 밝혔다.

전날 곡성군은 올해 제1회 공유재산 심의회를 개최해 공유재산 사용료 등 감면 지원계획을 확정했다.

코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 소상공인 등 공유재산 사용자와 대부자의 부담을 덜어주기 위함이다.

감면대상은 경작용과 주거용을 제외한 공유재산을 임대하고 있는 임차인이 해당된다.

대상자들은 올해 1월 1일부터 12월 31일까지의 사용료와 대부료를 50% 감면 받게 된다.

해당 지원기간 중 휴업 등으로 공유재산을 전혀 사용하지 못한 경우에는 미사용 기간의 사용료를 전액 감면받거나 사용하지 못한 기간만큼 계약기간을 연장할 수도 있다.

감면을 받기위해서는 내달 2일부터 사용허가 및 대부계약을 체결한 부서에 신청서를 제출하면 된다.

신청 및 기타 자세한 사항은 공유재산 사용허가를 받은 담당부서에 문의하면 상세하게 안내받을 수 있다.

곡성군은 이번 조치로 약 17건, 2억 2400만 원 가량의 감면혜택이 있을 것으로 보고 있다.

참고로 지난해에는 26건, 3억 1200만 원의 감면 효과가 있었다.

군 관계자는“대부분의 임차인들이 소상공인들이다. 따라서 공유재산 임차인들의 경제적 부담을 덜어주고자 올해도 감면을 시행하게 됐다.”라고 감면의 취지를 밝혔다.

이어 “어려운 경제 상황을 함께 극복할 수 있도록 지역 상가 이용과 전통시장 착한 소비 운동에 군민 모두 참여해주셨으면 하는 바람이다.”라고 호소했다.

