GGM 일반직 채용 원서접수 결과, 76대1 경쟁률

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 전국 최초 상생형 지역 일자리 기업인 ㈜광주글로벌모터스(GGM)의 일반직 신입사원 공개채용에 3000여 명이 넘는 지원자가 몰리면서 76.1대1의 경쟁률을 기록했다.

18일 GGM에 따르면 경영지원본부와 사업기획본부, 상생안전실, 생산본부, 생관품질본부 등 일반직 신입사원 43명을 선발하는 공개채용 원서접수 마감 결과, 모두 3274명이 원서를 접수해 76.1대1의 높은 경쟁률을 기록했다.

지난달 5일부터 진행하고 있는 기술직 신입사원 경쟁률 67대1을 훌쩍 뛰어 넘었다.

GGM은 코로나19로 인한 취업의 어려움, 광주·전남 지역에 양질의 일자리가 부족한 현실이 반영된 결과로 해석했다.

광주·전남 지역 소재 고등학교나 대학 졸업예정자와 졸업자에게 제공하는 우대 조항에 더해 GGM에 대한 기대와 신뢰가 반영되면서 다수의 지역인재가 지원한 것이란 분석도 나온다.

GGM은 채용 과정에서 공정성과 투명성 등을 높이기 위해 블라인드 방식을 채택했으며, 채용전문업체에 일련의 업무를 위탁하기도 했다.

또 공정한 절차를 위해 AI 역량검사를 도입, 모든 응시자의 필수항목으로 뒀다.

GGM은 AI 역량검사와 서류심사, 면접 과정을 거쳐 내달 말 최종합격자를 발표할 예정이다.

박광태 GGM 대표이사는 “지난번 기술직 신입사원 모집에 이어 이번 일반직 신입사원 선발에도 광주·전남 인재들이 대거 지원했다”며 “앞으로도 막중한 책임감과 사명감을 가지고 지역 청년들에게 양질의 일자리를 마련해주기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 GGM은 그동안 일반직과 기술직 경력사원 162명을 선발했으며, 현재 186명의 기술직 신입사원 공채를 진행 중이다.

앞으로 생산단계에 따라 2, 3차 추가 인력을 채용해 총 1000여 명 규모의 일자리를 만들 계획이다.

