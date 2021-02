정읍시, 올해 농촌진흥사업 대상자 확정

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 전북 정읍시는 18일 농업산학협동심의회(이하 심의회)를 열고 3개 분야 62개 사업, 172개소의 사업대상자를 확정했다.

이날 심의회는 위원장 농업기술센터 이완옥 소장을 비롯해 정읍시의회 의원과 농업 관련 기관장, 농업인 단체장 등 20명이 참석했다.

위원들은 투명하고 객관적인 시범사업 추진을 위해 사업별 신청자의 사업내용과 현지 실태조사를 완료하고 심의회에 상정했다.

이날 심의 후 확정된 주요 사업은 식량작물과 소득작목, 농촌사회분과 등 3개 분야 62개 사업으로 총사업비는 58억1953만 원이다.

심의 결과, 식량작물에 특수미 상품화 기술 시범 등 21개 사업에 39억5778만 원, 소득작목에는 지중냉온풍활용 시설과수 비용절감시범 등 11개 사업 4억7385만 원을 확정했다.

또, 농촌사회분과는 선도농업 경영체 우수모델화 사업 등 30개 사업 13억8790만 원에 대한 사업대상자를 확정했다.

이완옥 소장은 “농업인의 안정적인 영농활동 보장과 소득향상으로 농업인의 삶의 질을 향상시키고, 젊고 유능한 인재의 농업 정착 촉진으로 고령화된 농촌 인력구조를 개선해 살기 좋은 농촌환경 조성과 소비자에게 신뢰받는 첨단농업 실현을 위해 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr