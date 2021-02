박계하 몽 에뚜와르 대표, 북한이탈주민자녀 장학금 지원

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 박계하 몽 에뚜와르 단청제빵소 대표가 북한이탈주민자녀에게 장학금을 지원했다.

18일 광주사회복지공동모금회(회장 한상원)에 따르면 박 대표는 북한이탈주민자녀를 돕기 위한 장학금 6500만 원을을 전달했다.

전달된 장학금은 (재)광주한마음장학재단에 전달되어 북한이탈주민자녀의 장학금으로 지원될 예정이다.

박 대표는 “아이들에게 꿈과 희망을 선물하고, 교육복지 향상과 경제적 부담감 해소에 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

이성도 광주사회복지공동모금회 사무처장은 “박계하 대표님의 소중한 정성이 북한이탈주민자녀들에게 큰 힘이 될 것”이라며 “온정을 전해주신 박계하 대표님께 진심으로 감사의 말씀을 드린다”고 밝혔다.

한편, 박계하 대표는 지난해 10월 광주사회복지공동모금회 114호 아너 소사이어티 회원으로 가입해 활발하게 지역사회 복지증진에 힘쓰고 있다.

