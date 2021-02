현대차, 전기차 배터리 리스사업 본격화

LG에너지솔루션·KST모빌리티와 관련 MOU 체결

운영모델 배터리 재사용 선순환 생태계 구축 기대

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차가 정부 및 물류·배터리·모빌리티 업계와 손잡고 전기차(EV) 배터리 대여(리스) 사업을 본격화한다. 실증 사업을 거쳐 전기차 배터리 리스 서비스가 상용화되면 전기차 구매 초기 비용 부담을 한층 낮출 수 있는 데다가 배터리 재사용을 통한 선순환 생태계도 구축할 수 있을 것으로 기대된다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 237,500 전일대비 6,000 등락률 -2.46% 거래량 748,255 전일가 243,500 2021.02.18 13:02 장중(20분지연) 관련기사 LG화학 주춤한 사이…부상하는 삼성SDI제네시스 후원, 美 PGA 투어 '2021 제네시스 인비테이셔널' 개막"엔진오일 교체 해주세요" 현대차 AI 음성인식 기술 공개 close 는 18일 경기 화성시 소재 현대차·기아 남양기술연구소에서 산업통상자원부, 현대글로비스, LG에너지솔루션, KST모빌리티와 전기 택시 배터리 대여 및 사용후 배터리 활용 실증 사업을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. MOU 체결식에는 정세균 국무총리, 성윤모 산업부 장관, 정의선 현대차그룹 회장, 공영운 현대차 사장, 김정훈 현대글로비스 사장, 김종현 LG에너지솔루션 사장, 이행렬 KST모빌리티 대표 등 정부 및 업계 관계자들이 참석했다.

현대차는 이번 실증 사업을 통해 배터리 리스 운영 모델 구축과 함께 사용후 배터리를 에너지저장장치(ESS)로 만드는 배터리 순환 모델도 검증할 예정이다.

이날 체결된 MOU에 따르면 택시 플랫폼 사업자는 전기차를 구매한 뒤 바로 배터리 소유권을 리스 운영사에 매각한다. 이후 사업자는 전기차 보유 기간 월 단위로 배터리 리스비를 지급하게 된다. 사업자는 사실상 배터리 값이 빠진 가격으로 전기차를 구매하는 셈이다. 전기 택시에 탑재된 배터리를 새로운 배터리로 교체할 때 확보되는 사용후 배터리는 ESS로 만들어 전기차 급속 충전에 활용하게 된다. 전기료가 저렴한 심야 시간대에 ESS를 충전하고, 전기료가 비싼 낮 시간대에 ESS를 활용해 전기차를 충전하며 비용을 절감할 수 있다.

실증 사업을 총괄하는 현대차는 전기차 ‘코나 일렉트릭’을 택시 플랫폼 사업자인 KST모빌리티에 판매하고 배터리 보증과 교체용 배터리 판매도 담당할 예정이다. 사용후 배터리를 효율적으로 대량 운송할 수 있는 전용 용기 특허를 취득한 현대글로비스는 배터리 대여 서비스 운영과 사용후 배터리 회수물류를 수행하게 된다. LG에너지솔루션은 사용후 배터리를 매입해 안전성 및 잔존 가치를 분석한다. 또 사용후 배터리로 ESS를 제작해 전기차 급속 충전기에 탑재하고, 해당 충전기를 차량 운용사인 KST모빌리티에 판매한다. KST모빌리티는 전기차 기반의 택시 가맹 서비스를 운영하고 택시 충전에 ESS 급속 충전기를 활용하게 된다. 전기 택시 운행을 통해 수집되는 주행 및 배터리 데이터는 MOU 참여 기업에 제공한다. 산업부도 관련 부처와 협의해 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 적극 지원하고, 실무추진단을 운영해 분기별 진행 상황 및 현안을 점검할 예정이다.

배터리 리스 서비스가 상용화되면 소비자는 기존보다 저렴한 비용으로 전기차를 구매할 수 있게 될 것으로 전망된다. 소비자가 정부 보조금을 수령한 후 배터리를 제외한 가격으로 차량을 구매한 뒤 리스 비용만 내면 되기 때문이다. 전기차 가격에서 배터리의 비중은 30~40%로 상당 부분을 차지하고 있다. 만약 4700만원대의 코나(기본형 PTC·HP)를 배터리 리스 프로그램으로 구입한다면 차 가격 중 배터리 원가 30~40%를 제외한 금액인 2000만원 후반대에 살 수 있다. 여기에 보조금(국고보조금 800만원+지자체 보조금(서울시 400만원))을 제외한다면 소비자는 최종 1000만원 후반에서 2000만원 초반에 살 수 있게 된다. 이후 소비자는 매달 배터리 리스 비용만 내면 된다. 이는 전기차 보급 확대로도 이어질 전망이다.

뿐만 아니라 이번 사업으로 전기차 사용후 배터리의 안전성을 실증하고 잔존 가치 평가 방안을 마련할 예정이어서 전기차 배터리의 재사용 활성화 효과도 기대된다. 또한 전기차 배터리 데이터 공유를 통해 연관 신사업도 모색할 수 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr