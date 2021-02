대형택시 '카카오 T 벤티' 경기 부천 출시…연내 1만대 확대

[아시아경제 부애리 기자] 카카오모빌리티가 대형 승합택시 '카카오 T 벤티'를 경기도 부천시에 출시했다.

카카오모빌리티는 18일 "서울에 이어 이날부터 경기도 부천시에서도 '카카오 T 벤티' 서비스를 시작한다"고 밝혔다. 카카오모빌리티는 카카오 T 벤티를 연내 전국 1만대까지 확대할 계획이다.

카카오모빌리티에 따르면 카카오 T 벤티는 9~11인승의 넓고 쾌적한 실내공간, 목적지에 관계없는 자동배차 시스템, 별도 서비스 교육을 이수한 기사 등 차별화된 서비스로 이용자들로부터 긍정적인 반응을 얻고 있다.

지난달 기준 호출 이용자 수는 전년 동월 대비 2747% 성장했으며, 호출 건수는 3544% 증가했다.

택시 기사들의 참여도 증가해 카카오 T 벤티는 1월 기준 서울에서 500여대가 운영되고 있다. 운행 중인 차량의 대당 일평균 운행 완료건수 역시 전년 동기 대비 338% 증가했다.

카카오모빌리티는 카카오 T 벤티 부천시 서비스 출시를 시작으로 올해를 카카오 T 벤티 성장 원년으로 삼아 연내 1만대까지 확대한다는 계획이다.

코로나19 확산 방지를 위한 전문 차량 방역, 인공지능(AI) 스피커 '카카오 미니헥사'를 도입한 차량 내 맞춤형 콘텐츠 등 새로운 이동 경험을 더욱 확대하기 위해 다양한 시도도 지속할 계획이다.

류긍선 카카오모빌리티 대표는 "현행 제도권 내에서도 플랫폼 기업과 택시 업계가 일정 부분 자율성을 가지고 다양한 시도를 한다면 이용자 눈높이에 맞춘 서비스, 택시 기사 운행 여건 향상이라는 두 가치를 모두 실현할 수 있다는 점을 입증한 것"이라면서 "앞으로도 가치있는 이동 생태계를 만들기 위해 다양한 시도와 실험을 전개해 나갈 것이다" 고 밝혔다.

