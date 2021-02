[아시아경제 김혜민 기자] 부동산 분야 광고 대행사들이 부동산 유튜브 채널 ‘부동의 1등’을 선보였다.

18일 업계에 따르면 애드위즈컴퍼니와 리믹스는 마케팅 업무협약(MOU)을 체결하고 부동산 유튜브를 공동 제작해 시장을 확대하기로 했다.

‘부동의 1등’은 전국 각지의 부동산을 소개하는 유튜브 채널이다. 개그맨 공인중개사 장홍제씨와 부동산 보조 교육 이수를 개그맨 김진씨가 진행을 맡았다.

양사는 유튜브 제작 외에도 분양 광고 시장 마케팅, 옥외광고, 미래 광고 시장 분석 등 분야에서 협업하기로 했다.

