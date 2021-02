경영난 中企 50개사, '선제적 구조개선' 자금 250억원 지원

위기 中企에 금융기관과 협력 신규자금, 만기연장 등 금융지원, 구조개선계획 수립

[아시아경제 김종화 기자]버스용 창틀과 바닥재 등을 생산하는 A사는 주거래처의 노사문제, 생산기지 해외이전 문제 등에 따른 매출 급감으로 유동성 위기 직면했다. 그러나 지난해 중소벤처기업부의 선제적 구조개선 자금 2억원을 지원받아 전기버스 부품을 생산하는 등 품목과 거래선을 다변화하는 자구노력을 통해 위기를 탈출했다. 올해 전기버스 200대분의 부품 수주가 예정돼 있는 등 25억원의 매출을 거둘 것으로 예상된다.

중소벤처기업부(장관 권칠승)는 코로나19 장기화와 경기침체 지속에 따른 유동성 위기에 처한 A사와 같은 중소기업의 경영정상화를 지원하기 위한 ‘선제적 구조개선 프로그램’을 오는 22일부터 본격 추진한다고 18일 밝혔다.

'선제적 구조개선 프로그램'은 중소벤처기업진흥공단과 협력은행(기업은행 등)을 연계해 경영위기 중소기업을 대상으로 구조개선계획 수립비용(최대 90%)과 신규자금 등을 지원하는 사업이다.

업력 3년 이상 법인기업 중 신용공여액 총 합계가 100억원 미만인 중소기업을 대상으로 진행한다. 지난해 하반기 시범운영(10개사 목표)을 통해 기업은행과 공동으로 신규 유동성 공급, 만기연장, 금리인하 등 15개사에 55억원의 자금을 지원했다.

올해는 자금 지원규모를 250억원으로 늘리고, 경영 위기를 겪고 있는 중소기업 50개사 내외를 대상으로 구조개선계획 수립과 신규자금을 연계지원할 계획이다.

시범운영 성과를 바탕으로 협력은행 범위와 권역별 협업 회계법인을 확대하고, 신규 금융지원 수단을 발굴하는 등 지원방식의 다변화도 추진해 구조개선 지원의 실효성을 높여나갈 예정이다.

참여를 희망하는 중소기업은 전국 18개 중소벤처기업진흥공단 재도전종합지원센터를 통해 상담을 신청할 수 있다.

