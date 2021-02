[아시아경제 김효진 기자] BNK금융그룹은 그룹 SNS 채널을 전면 리뉴얼하고 새롭게 오픈했다고 18일 밝혔다.

공식 유튜브인 ‘BNK TV’와 인스타그램, 블로그로 구성된 BNK의 그룹 SNS 채널은 이번 리뉴얼을 바탕으로 BNK와 금융에 대한 유익한 콘텐츠를 다양하게 제공해 BNK의 브랜드 이미지를 더욱 친근하게 제고해 나갈 계획이다.

유튜브 채널인 ‘BNK TV’는 직원들이 직접 지역의 숨은 맛집을 소개하는 ‘B공개밥상’, 지역 사투리 토크쇼 ‘BNK 사투리 클라스’, 금융 초보자 탈출스토리를 그린 ‘금린이의 도전’ 등 웹예능 형식의 콘텐츠를 새롭게 선보인다.

‘금린이의 도전’에는 힙합 가수 슬리피가 금린이 역할로 출연해 매회 BNK의 금융정보를 전달할 예정이다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr