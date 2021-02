권덕철 "이틀째 확진자 600명대…코로나는 감기 아냐"

[아시아경제 서소정 기자] 설 연휴가 끝난 이후 증가하기 시작한 확진자 수가 이틀째 600명대를 넘어섰다.

권덕철 중앙재난안전대책본부 제1차장(보건복지부 장관)은 18일 정부세종청사에서 열린 중대본 회의에서 "설 연휴 기간 동안의 사적 모임을 통한 확진자가 계속 늘고 있다"며 "대규모 사업장과 종교시설, 의료기관 등에서 집단감염이 지속적으로 발생하고 있다"고 말했다.

최근 남양주시 플라스틱 제조 공장, 아산시 난방기 공장 등에서 각각 100여명의 집단감염이 발생했다. 방역당국은 해당 사업장을 폐쇄하고, 인근 회사 직원 1200여명에 대한 검사를 진행 중이다.

권 1차장은 "3밀 작업환경과 마스크 미착용, 외국인 공동 기숙생활 등으로 노출이 증가된 것이 원인"이라며 "사업장 방역수칙이 있으나 잘 지켜지지 않은 것이 가장 큰 문제"라고 지적했다. 그는 "3밀 환경이거나 외국인 노동자가 다수 고용된 사업장에서는 동일한 사태가 재발하지 않도록 면밀히 점검해주기 바란다"고 말했다.

권 1차장은 "정부는 3밀 작업장이나 외국인 다수 작업장에 대해 관계기관을 총동원해 선제적으로 집중점검 하겠다"며 "만약 사업장에서 방역수칙을 제대로 지키지 않아 집단감염이 발생하는 경우 구상권 청구 등 할 수 있는 모든 수단을 강구해주기 바란다"고 강조했다.

권 1차장은 "코로나19는 결코 감기처럼 잠깐 앓고 지나가는 가벼운 질병이 아니다"며 "질병관리청에 따르면 80세 이상 치명률이 20%가 넘고 60세 이상으로 봐도 6%가 넘는다"고 말했다.

그는 "완치 후에도 피로감, 운동시 호흡곤란, 탈모, 외상후 스트레스 장애 등 다양한 후유증이 발생할 수 있는 결코 가볍지 않은 질환"이라며 "연휴 동안 고위험시설을 방문했거나 의심증상이 있으면 주저 없이 가까운 선별진료소에서 검사를 받기 바란다"고 덧붙였다.

