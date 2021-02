아성다이소, 신학기용품 기획전…“새 학기를 부탁해”

[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소는 18일 곧 시작되는 신학기를 맞아 ‘신학기용품 기획전’을 진행한다고 밝혔다. 이번 기획전은 새 학기를 준비하는 학생들과 원격수업 및 재택근무를 하는 사람들을 위해 문구·사무용품, 수납용품, 컴퓨터용품 등 총 200여 종으로 상품이 구성됐다.

초등생 신학기 상품은 문구용품부터 위생용품까지 준비됐다. 필기구는 연필, 펜, 노트 등 용도에 맞게 사용할 수 있도록 다양하게 판매한다. 마블 캐릭터가 들어가 ‘마블 입체백팩’은 남자아이들에게 적당하고, 겨울왕국 캐릭터가 들어간 ‘겨울왕국2 아동용 가방’은 여자아이들에게 잘 어울린다.

중·고등학생 신학기 상품 디자인은 깔끔한 디자인이 특징이다. ‘디자인 멀티꽂이’는 다양한 사무용 가위, 테이프 등 사무용품을 깔끔하게 정리할 수 있도록 했고, ‘디자인 펜꽂이’는 펜꽂이 옆에 작은 사무용품이나 파일을 정리할 수 있도록 수납함이 있어 편리함을 높였다.

화상회의나 원격수업에 사용되는 ‘스탠드 마이크’, ‘핀 마이크(PC용)’와 여러 장비를 연결해 주는 ‘usb 4구 허브’도 준비됐다. ‘오피스 엑셀 마우스패드’는 마우스 패드에 엑셀 단축키가 인쇄돼 있어 문서작업을 편리하게 하는 데 도움을 준다.

아성다이소 관계자는 “새로운 출발을 기다리게 되면 설레는 기분과 함께 준비해야 하는 것들이 많아진다”며 “신학기용품 기획전과 함께 기분 좋은 출발을 준비하시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr