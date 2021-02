GS리테일, 모나미와 콜라보…모나미매직 음료 등 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 36,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,700 2021.02.18 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일[클릭 e종목]"GS리테일, 2월 이후 편의점 턴어라운드 본격화"GS리테일, 지난해 영업이익 5.7%↑…4분기는 부진(종합) close 은 18일 국내 대표 문구기업 모나미와 손잡고 공동 개발한 상품을 GS25에 순차적으로 선보인다고 밝혔다.

양사는 이번 협업의 첫 결과물로 '유어스모나미매직블랙스파클링', '유어스모나미매직레드스파클링' 등 유어스모나미매직스파클링 2종을 내놓았다. 모나미매직 외형의 특징을 살린 음료 병을 자체 제작한 후 고유 디자인을 음료 패키지에 그대로 적용했다.

두번째 협업 상품인 항균펜 3종은 오는 25일 출시된다. 코로나19로 높아진 위생과 항균에 대한 소비자의 관심을 반영해 양사가 공동 개발한 상품이다. 항균력이 반영구적으로 지속돼 안전하게 사용할 수 있는 상품의 특징을 함축한 '세이퓨'(SafeU)를 공동 브랜드명으로 활용하기로 했다.

GS리테일 관계자는 "각 분야를 대표하는 대한민국 브랜드가 만나 상식을 뛰어넘는 이색 협업 상품을 선보임으로써 시장에 신선한 반향을 일으킬 것으로 기대된다"며 "올해로 창립 50주년을 맞이하는 GS리테일은 우수한 브랜드 상품을 발굴해 차별화 상품으로 재탄생시키는 K-브랜드 육성 사업에 역량을 집중할 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr