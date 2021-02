[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 17일 오후 직원들과 함께 신길동 밤동산 마을도서관 조성 현장을 방문해 진행상황을 살피고 있다.

채 구청장은 먼저 영등포동 마을도서관 조성현장을 찾아 위치의 적합성, 공사 진행상황을 둘러보고, 신길동 밤동산 마을도서관 리모델링 공사 현장으로 이동해 공정 진행현황을 점검했다.

채현일 구청장은 "마을도서관 조성사업을 차질없이 추진, 구민들이 가까운 곳에서 삶의 지혜를 얻고, 아이들이 마음껏 꿈을 그릴 수 있는 ‘책읽는 영등포’를 만들어가겠다"고 말했다.

